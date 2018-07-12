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Ярославский предприниматель оставил молодую маму без денег
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Ярославский предприниматель оставил молодую маму без денег 

76.ru 10 часов назад
Фото: 76.ru
Добиться правды молодой маме поможет прокуратура
Некрасиво поступил один из ярославских предпринимателей. Мужчина оставил молодую маму без пособия по беременности и родам. Женщина работала у него в должности менеджера с 2017 года. В июне 2018-го она родила ребёнка и обратилась к работодателю за пособием.
— Она несколько раз отправляла на работу заказное письмо с просьбой начислить выплаты. Но каждый раз получала отказ. На момент проверки задолженность составила 50 тысяч рублей, — рассказали в прокуратуре Ленинского района.
Сейчас дело передано в суд.
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