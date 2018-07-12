«Дети в синяках!»: Максима Галкина раскритиковали за методы воспитания

@maxgalkinru«Дети в синяках!»: Максима Галкина раскритиковали за методы воспитанияМаксим Галкин (42), публикуя трогательный кадр с детьми, не ожидал критики в свой адрес. Напомним, телеведущий вместе с супругой Аллой Пугачевой уже больше месяца отдыхает на Кипре, где у пары собственная недвижимость. В гости к ним привезли и внучку Аллы Борисовны Клавдию — это дочь Кристины Орбакайте . Она старшая в компании — ей шесть лет, а Лизе и Гарри осенью исполнится по пять.

Судя по последней фотографии в микроблоге Галкина, дети отлично проводят время. Их коленки украшают синяки — ребятня учится кататься на велосипеде и активно исследуют окрестности. Большинство фолловеров лайкнули трогательный кадр, сопроводит его комментариями: «Вспоминаю свое детство! Тоже коленки всегда в синяках были!», «Вот оно детство — ноги в синяках! Настоящая банда!». Правда, нашлось и немало критиков. Хейтеры стали предъявлять претензии, якобы родителям стоит внимательней следить за детьми, ведь «разбитые ноги не так безобидно, как кажется!». Максим Галкин не стал вступать в дискуссию, а попросту закрыл комментарии к посту. Оставив лишь подпись: «Ребята на фоне заката!».

А тем временем Принц Гарри отшутился на вопрос о детях с Меган Маркл.

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