Рыжеволосых детей решили защитить с помощью фотопроекта

Новозеландский фотограф Бьянка Дюймель (Bianca Duimel) постоянно ищет вдохновение для своих будущих фотопроектов. Будучи на занятиях своей дочери в классе гимнастики, Бьянка была совершенно очарована огненно-рыжим цветом волос одной девочки. Однако мама девочки рассказала, что знакомые мальчики постоянно издеваются над её рыжей дочкой.

«Я искала детей для своего арт-проекта, и в нашем местном спортзале увидела девушку по имени Броди-Ли с самыми длинными и самыми удивительными рыжими волосами, — рассказала фотограф изданию The Independent. — Люди всегда отмечали её удивительные волосы, но её мать, также рыжая, сказала мне, что на самом деле её дочку часто дразнят за цвет волос. Позже в разговоре выяснилось, что рыжеволосая мама также подвергалась травле в детстве. Я нашла это настолько парадоксальным, что мне захотелось сделать что-то, чтоб положить конец издевательствам над рыжими людьми».

После съёмки серии портретов с Броди-Ли новозеландская фотограф решила, что хочет использовать своё мастерство, чтобы передать миру послание о необходимости защищать рыжеволосых детей. Бьянка опубликовала на Facebook открытое предложение поучаствовать в фотосъёмке всем желающим рыжим, и была буквально завалена письмами. Фотограф отсняла 70 портретов и опубликовала первую книгу «Red Matters». Во вторую книгу вошли ещё 100 детских портретов рыжих.

Бьянка Дюймель рассказала, что фотографировала абсолютно всех желающих. И что во время съёмок многие дети рассказали, как страдали и продолжают страдать от издевательств окружающих. Фотосессия помогла рыжим детям почувствовать себя уникальными и по-особенному красивыми.

«Это было по-настоящему великолепно. На фотосъёмке дети чувствовали себя главными героями. Большинство из них сначала были очень взволнованы, а вот уходили они с чувством уверенности и гордости», — поделилась эмоциями Бьянка.

Бьянка Дюймель искренне надеется, что проект Red Matters заставит людей задуматься о том, что каждый человек прекрасен и нельзя относиться к другим предвзято, просто потому, что он выглядит по-другому.

Ранее «Ридус» писал о фотографе, который объехал 20 стран в поисках самых красивых рыжеволосых девушек и сделал потрясающие снимки.

А другой фотограф снял завораживающие, инопланетные портреты людей с веснушками. И кажется, как будто они действительно явились на Землю с другой планеты.