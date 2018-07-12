Начальник УВД Юго-Восточного округа посетил дома многодетную семью своего сотрудника

Александра Голева не только хороший семьянин, он и хороший сотрудник.

— Старший лейтенант Голев пришел на службу в органы внутренних дел в 2004 году кавалеристом, — рассказывает помощником начальника УВД по работе с личным составом Александр Ененков. — Уже на следующий год он познакомился со своей супругой и за 13 лет у них родилось трое детей.

У каждого ребенка есть свое увлечение. Например, сын Илья любит рыбачить вместе с отцом. Но вей семьей они выступают на ежегодных соревнованиях «Мама, папа, я –спортивная семья», проводимых столичной полицией.

— Это наши награды, — показывает гостям Илья, демонстрируя кубки и дипломы.

— Вот вы молодцы! — восхищается начальник УВД по ЮВАО генерал-майор полиции Сергей Карпов и вручает каждому ребенку подарок.

Супруга полицейского — Виктория Голева, как добродушная хозяйка, приглашает гостей на чай и рассказывает о буднях своей семьи.

— Конечно, в большой семье всегда хлопотно, но дети — это наша радость, — рассказывает Виктория Голева.