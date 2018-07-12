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Начальник УВД Юго-Восточного округа посетил дома многодетную семью своего сотрудника
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Начальник УВД Юго-Восточного округа посетил дома многодетную семью своего сотрудника 

Вечерняя Москва 4 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Начальник Управления внутренних дел Сергей Карпов побывал в гостях у своего сотрудника Александра Голева, который вместе с супругой воспитывает троих детей.
Александра Голева не только хороший семьянин, он и хороший сотрудник.
— Старший лейтенант Голев пришел на службу в органы внутренних дел в 2004 году кавалеристом, — рассказывает помощником начальника УВД по работе с личным составом Александр Ененков. — Уже на следующий год он познакомился со своей супругой и за 13 лет у них родилось трое детей.
У каждого ребенка есть свое увлечение. Например, сын Илья любит рыбачить вместе с отцом. Но вей семьей они выступают на ежегодных соревнованиях «Мама, папа, я –спортивная семья», проводимых столичной полицией.
— Это наши награды, — показывает гостям Илья, демонстрируя кубки и дипломы.
— Вот вы молодцы! — восхищается начальник УВД по ЮВАО генерал-майор полиции Сергей Карпов и вручает каждому ребенку подарок.
Супруга полицейского — Виктория Голева, как добродушная хозяйка, приглашает гостей на чай и рассказывает о буднях своей семьи.
— Конечно, в большой семье всегда хлопотно, но дети — это наша радость, — рассказывает Виктория Голева.
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