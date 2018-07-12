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Дакота Джонсон хочет наладить отношения с бывшей женой, Криса Мартина
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Дакота Джонсон хочет наладить отношения с бывшей женой, Криса Мартина 

Popcake.tv 3 часа назад
Фото: Popcake.tv
Уже несколько месяцев американская актриса Дакота Джонсон встречается с солистом группы Крисом Мартином. А буквально на днях стало известно, что девушка хочет наладить отношения с бывшей женой своего возлюбленного Гвинет Пэлтроу, чтобы поддерживать хорошие отношения с детьми своего избранника.
Напомним, что у Криса и Гвинет растёт-летний сын Моисей и-летняя дочь Эппл. И несмотря на то, что бывшие супруги уже давно не живут вместе, они до сих пор поддерживают тёплые отношения и вместе воспитывают своих детей, но и не забывают о своей личной жизни.
Так, Гвинет еще в январе этого года успела объявить о своей помолвке с продюсером Брэдом Фэлчаком. Всех до сих пор интересует вопрос: пригласит ли Гвинет на мероприятие своего бывшего мужа с новой избранницей?
«Конечно, если не будет Криса, Дакоту тоже никто не пригласит. Правда, она уже планирует на торжество некоторые подарки. Известно, что они будут дорогие и шикарные», -рассказали инсайдеры.
Сама Гвинет пока никак не комментирует сложившуюся ситуацию. А как вы думаете, Гвинет даст шанс Дакоте?
Американская актриса Анджелина Джоли на днях призналась, что хочет опубликовать страницы из своего личного дневника, где описаны подробности её совместной жизни с Брэдом Питтом.
Напомним, что звездная пара рассталась в году, однако, до сих пор между молодыми людьми не прекращаются судебные разбирательства. Дело в том, что у Анджелины и Брэда шестеро маленьких детей, а в ходе последнего судебного заседания суд решил, что малышей должен воспитывать бывший муж Джоли. Актриса, конечно же, не согласна с таким решением и будет дальше добиваться того, чтобы ей дали полную опеку над детьми. По её мнению, в этом ей поможет публикация дневника, на страницах которого подробно описаны все её ссоры с мужем, его вспышки агрессии и любовь к алкоголю.
Анджелина Джоли уверена, что когда эту книгу увидит весь мир, суд признает, что Брэд Питт опасен, и отдавать ему детей нельзя ни в коем случае.
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