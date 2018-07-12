Школы получат новые рекомендации по обучению детей информационной безопасности 

Участники заседания Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества обсудили вопросы обеспечения кибербезопасности детей.
Одной из тем стало содержание анкеты мониторинга работы педагогов-психологов общеобразовательных организаций. По словам главы комиссии Людмилы Боковой, в этот раз участники также сконцентрировались на вопросах развития законодательства в сфере защиты детей, проведения исследований в сферах информатизации школ и работы школьных психологов, а также разработке рекомендаций для школ по организации обучения детей информационной безопасности.
Представители Минпросвещения, Минкомсвязи, Роспотребнадзора, Генпрокуратуры и Роскомнадзора дискутировали, как дальше реализовывать рекомендации парламентских слушаний «Актуальные вопросы обеспечения безопасности и развития в сети Интернет», которые прошли в Совете Федерации 17 апреля 2017 года. Они нашли отражение в работе органов власти в регионах, общественных и образовательных организаций, а положения рекомендаций были включены в план мероприятий Концепции информационной безопасности детей на 2018-2020 годы.
«Совет Федерации с 2014 года уделяет вопросам информационной безопасности детей особое внимание, — напомнила Людмила Бокова. — По инициативе спикера Валентины Матвиенко проходит единый урок по безопасности в интернете, а на площадке Временной комиссии Совета Федерации проводятся различные мероприятия для образовательных организаций, детей и их родителей».
Представители профильных ведомств договорились, что подготовят предложения до октября, когда пройдёт пятый урок по онлайн-безопасности.