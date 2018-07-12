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Школы получат новые рекомендации по обучению детей информационной безопасности
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Школы получат новые рекомендации по обучению детей информационной безопасности 

Парламентская газета 3 часа назад
Фото: Парламентская газета
Участники заседания Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества обсудили вопросы обеспечения кибербезопасности детей.
Одной из тем стало содержание анкеты мониторинга работы педагогов-психологов общеобразовательных организаций. По словам главы комиссии Людмилы Боковой, в этот раз участники также сконцентрировались на вопросах развития законодательства в сфере защиты детей, проведения исследований в сферах информатизации школ и работы школьных психологов, а также разработке рекомендаций для школ по организации обучения детей информационной безопасности.
Представители Минпросвещения, Минкомсвязи, Роспотребнадзора, Генпрокуратуры и Роскомнадзора дискутировали, как дальше реализовывать рекомендации парламентских слушаний «Актуальные вопросы обеспечения безопасности и развития в сети Интернет», которые прошли в Совете Федерации 17 апреля 2017 года. Они нашли отражение в работе органов власти в регионах, общественных и образовательных организаций, а положения рекомендаций были включены в план мероприятий Концепции информационной безопасности детей на 2018-2020 годы.
«Совет Федерации с 2014 года уделяет вопросам информационной безопасности детей особое внимание, — напомнила Людмила Бокова. — По инициативе спикера Валентины Матвиенко проходит единый урок по безопасности в интернете, а на площадке Временной комиссии Совета Федерации проводятся различные мероприятия для образовательных организаций, детей и их родителей».
Представители профильных ведомств договорились, что подготовят предложения до октября, когда пройдёт пятый урок по онлайн-безопасности.
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