Уполномоченный по правам ребёнка проинспектировала саратовские пляжи

Сегодня в рейд по местам отдыха отправилась уполномоченный по правам ребенка Татьяна Загородняя вместе с волонтерами и городскими властями. Они оценили состояние и готовность пляжей к купальному сезону. В Затоне погружаться в воду нельзя из-за сильного течения и необследованного дна. Общественники обратили внимание на необходимость организации этого участка отдыха для детей и их родителей. Ведь добраться до городского пляжа на машине с детьми — настоящая проблема. Обратили внимание и на Татьяна Загородняя, уполномоченный по правам ребенка области:

"Дети до определенного возраста не смогут находиться без родителей в местах купания. Родители должны нести ответственность за то, что они в опасности оставляют детей. А нахождение в воде без родителей это нахождение в опасности ребёнка. Единственное, срок не будет восемнадцать лето, но это нужно обсуждать. Возможно, это будет лет четырнадцать".