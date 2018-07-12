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Уполномоченный по правам ребёнка проинспектировала саратовские пляжи
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Уполномоченный по правам ребёнка проинспектировала саратовские пляжи 

САРАТОВ24 3 часа назад
Фото: САРАТОВ24
Сегодня в рейд по местам отдыха отправилась уполномоченный по правам ребенка Татьяна Загородняя вместе с волонтерами и городскими властями. Они оценили состояние и готовность пляжей к купальному сезону. В Затоне погружаться в воду нельзя из-за сильного течения и необследованного дна. Общественники обратили внимание на необходимость организации этого участка отдыха для детей и их родителей. Ведь добраться до городского пляжа на машине с детьми — настоящая проблема. Обратили внимание и на  Татьяна Загородняя, уполномоченный по правам ребенка области:
"Дети до определенного возраста не смогут находиться без родителей в местах купания. Родители должны нести ответственность за то, что они в опасности оставляют детей. А нахождение в воде без родителей это нахождение в опасности ребёнка. Единственное, срок не будет восемнадцать лето, но это нужно обсуждать. Возможно, это будет лет четырнадцать".
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