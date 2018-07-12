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Поступок молодой мамы в маршрутном автобусе возмутил приморцев
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Поступок молодой мамы в маршрутном автобусе возмутил приморцев 

Primpress 2 часа назад
Фото: Primpress
Приморские интернет-пользователи возмутились ситуации, сложившейся в одном из маршрутных автобусов Владивостока, сообщает PRIMPRESS.
«Это уже капец. Зашла ЯЖМАТЬ и снимает на телефон как «ой все плохо, никто не уступает место» с прямой трансляцией в «Инстаграме». Показательно идет и всех снимает. «Надеюсь, ваши дети вам в старости и ложки не подадут». Но это ладно. Как думаете, имеет ли она право снимать окружающих без разрешения?», — задался вопросом очевидец, опубликовавший это сообщение в соцсетях.
Пост вызвал бурную дискуссию среди подписчиков. Одни выступили в поддержку молодой мамы, утверждая, что в автобусах не зря есть специальные места для такой категории граждан. Но даже те, кто поддержал горожанку, посчитали, что ее поведение было слишком вызывающим.
«Человек с грудным ребёнком на руках должен крепко держать ребёнка, обеспечив ему максимальную безопасность! А такой «матери», держащей одной рукой ребёнка, а другой рукой телефон, на месте её мужа я б ей руки оторвала! Вот же курица!»
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