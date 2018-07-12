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Семья Терехиных из ЮВАО удостоилась почетного знака «Родительская слава»
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Семья Терехиных из ЮВАО удостоилась почетного знака «Родительская слава» 

Префектура Юго-Восточного административного округа 2 часа назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Столичное правительство утвердило перечень из 17 многодетных семей, которые будут награждены почетным знаком «Родительская слава города Москвы» в этом году.
В нашем округе этой чести удостоилась семья Марины Сергеевны и Вячеслава Николаевича Терехиных из района Марьино, которые воспитывают восьмерых детей. Помимо самого знака каждая семья также получит денежную премию в размере 200 тысяч рублей.
Традиционно вручение почетного знака «Родительская слава города Москвы» проходит в преддверии Дня города: награды семьи получают из рук мэра столицы.
Почетным знаком могут быть награждены состоящие в законном браке родители (усыновители), не менее 10 лет проживающие в Москве и воспитывающие не менее пятерых детей. На сегодняшний день в столице проживают более 130 тысяч многодетных семей, воспитывающих около 330 тысяч детей.
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