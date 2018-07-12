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Отец отказался покупать шестилетнему сыну велосипед, и тот открыл собственный бизнес
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Отец отказался покупать шестилетнему сыну велосипед, и тот открыл собственный бизнес 

Bigpicture.ru 2 часа назад
Фото: Bigpicture.ru
Есть один очень важный урок, который нужно преподать каждому ребенку еще в раннем возрасте — деньги никому не достаются легко. Это и хотел объяснить отец 6-летнего Эммета, когда отказался покупать сыну велосипед просто так. Тогда он и не знал, что это подтолкнет сына начать свой маленький бизнес.
Источник: Bored Panda
Малыш Эммет попросил папу купить велосипед. Но отец оказался не так прост и решил преподать сыну урок, сказав, что просто так он подарок не получит, а должен заработать на него самостоятельно. Эммет собрал свои старые игрушки и выставил их на продажу. За день мальчик заработал 70 долларов, чего вполне хватило бы на новый велосипед.
Однако на следующий день во время прогулки Эммет увидел в продаже аппарат для изготовления фруктового льда. Мальчик попросил родителей купить его вместо велосипеда, чтобы он мог начать собственное дело и заработать больше денег. Родители согласились с одним лишь условием: Эммет должен был торговать мороженым как минимум один час каждую субботу. За первый день продаж он заработал 12 долларов, потом 17, потом 25.
Эммет самостоятельно отвечает за закупки. Он начинал с одного мешка льда и трех сиропов с разными вкусами, затем увеличил ассортимент до 10 вкусов, а потом и вовсе до 21. К тому же Эммет исправно платит «налоги» родителям. Мальчик задался целью накопить деньги на колледж, но он не знает, что его «налоги» уже идут в фонд колледжа.
Пользователям социальных сетей понравился подход родителей Эммета к воспитанию. Многие даже взяли это на вооружение.
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