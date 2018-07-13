Забавное видео о детях, которые рушат все на своем пути

От этих проказников лучше держаться подальше. Вы только посмотрите, что они вытворяют!

Наверняка вам не раз приходилось расстраиваться, когда ваш ребенок что-то разбивал или случайно ронял, особенно если это у него происходит с завидной регулярностью. Не стоит из-за этого сильно переживать, кто из нас не шалил в детстве?

Шалили все, но так, как это делают герои нашей сегодняшней видеоподборки, умеют не многие. Недавно мы вам показывали ролик, который стал настоящим хитом на нашем сайте, о детях, которые умудряются застревать в самых неожиданных местах, вот до чего их довело непослушание.

А сегодня мы вам покажем видео о самых смелых проказниках, у которых все в буквальном смысле валится из рук.

Кто-то из ребят совершенно случайно в процессе игры разбивает мамины любимые стаканы, кто-то ломает бабушкины очки, но есть среди этих детей и такие выдумщики, которые знают, что им грозит за такие шалости, и все равно поступают наперекор.

Вы только посмотрите, как эти дети-разрушители разбивают, портят и ломают все на своем пути!