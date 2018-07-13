Ким Чельстрем: «Не скучаю по футболу. Пытаюсь наверстать упущенное с семьей и детьми»

Бывший полузащитник сборной Швеции и "Спартака" Ким Чельстрем рассказал, что сейчас проводит время с семьей и не скучает по футболу. 35-летний швед завершил карьеру в 2017 году.

— Чем я занимаюсь сейчас? Живу в Стокгольме с женой и детьми, — цитирует пресс-служба «Ренна» Чельстрема. — Я пытаюсь наверстать упущенное. Моя единственная одержимость — это моя семья и дети. Иногда я занимаюсь подработкой на шведском телевидении, но это случается редко. Скучаю ли по футболу? На данный момент нет. Моя футбольная карьера позади, я очень горжусь тем, чего я достиг. Я отдал этому спорту все, что должен был.