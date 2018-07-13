Мама Жанны Эппле почти не общается с ней и до сих пор не видела правнука

Актриса удивляется тому, насколько равнодушными могут быть люди к своим близким.

Известная актриса театра и кино, телеведущая Жанна Эппле не так давно впервые стала бабушкой. А в недавнем интервью призналась, что уже много лет у нее неважные отношения с матерью, и та до сих пор так и не выразила желания увидеть своего правнука.

Мама даже своего правнука не видела. О встрече не просила… Люди очень странные, вот так бывает… Мне очень грустно, конечно, что так складывается. Иногда созваниваемся, но это случается крайне редко,

— поведала звезда «Собеседнику».

Не видел малыша и бывший супруг Жанны Эппле: «Отец Потапа, мой бывший муж, тоже, по-моему, даже не знает, что у него родился внук». Впрочем, по этому поводу актриса не тревожится: с экс-возлюбленным они не виделись уже более десяти лет, и знаменитость открыто говорит, что ничего не чувствует к нему.

Напомним, Жанна Эппле — дважды мама. Оба ее сына появились на свет в отношениях с кинооператором, предпринимателем Ильей Фрэзом (пара прожила вместе 17 лет). В 1991 году родился старший ребенок актрисы — сын Потап Фрэз, в 2000-м — младший сын Ефим Фрэз.

Внука Севера звезде подарили сын Потап и его супруга Ангелина.

Публикация от Жанна Эппле (@epple.ymnaya)

25 Май 2018 в 2:26 PDT Не так давно Жанна Эппле признавалась, что в восторге от маленького внука:

Такой взрослый, но такой еще малыш! Каждый день мы наблюдаем как он меняется, взрослеет и какой осознанный у него становится взгляд! Родители светятся от счастья, да и я молодею, конечно ж! Я очень люблю баловать и радовать внука!..

— писала она в личном блоге.

Фото: Instagram

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