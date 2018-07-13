Жанна Эппле: Мама даже не видела своего правнука

Затяжной конфликт Жанны Эппле с мамой до сих пор не разрешился. В актерской тусовке предполагали, что семейная драма закончится с рождением внука. Но звезда призналась: наладить с родительницей отношения она не смогла до сих пор.

Впервые о трудностях в общении с мамой Жанна откровенно рассказала пару месяцев назад. Выяснилось, что разговоров по душам они уже давно не ведут, более того, последние три года почти не общаются.

— Каждый раз, когда приходила к маме, сжималась: мне казалось, что получу битой по морде, — заявила звезда в эфире программы «Секрет на миллион». — Я больше не могу приходить к ней, как описавшийся пудель, не хочу.

Не помогло наладить отношения даже рождение в семье ребенка. Недавно старший сын Эппле — Потап — стал папой. Мальчика он назвал необычным именем Север.

— Мама даже своего правнука не видела, — говорит Жанна. — О встрече не просила. Отец Потапа, мой бывший муж, тоже, по-моему, даже не знае­т, что у него родился внук. Люди — очень странные, вот так бывает. О том, что мы не общаемся с мужем, я не переживаю. Ничего к нему не чувствую — лет десять мы его не видим вообще. А что касается мамы, то мне очень грустно, конечно, что так складывается. Иногда созваниваемся, но это случается крайне редко.

По словам Жанны, после ее откровений на телевидении родительница не пыталась с ней поговорить по душам. Сама Эппле начинать общение тоже не торопится.

— Мама живет своей жизнью, а я — своей, — продолжает актриса. — Я знаю, что она тоже дала интервью. Но не обижаюсь. Мама имеет право говорить то, что считает нужным.

Сама Жанна всю себя посвящает работе: актриса активно снимается и гастролирует с антрепризными спектаклями. Звезда себя не жалеет. Зато радуется, что недавно смогла полностью рассчитаться с ипотекой.

— В этой квартире мы живем все вместе: я, невестка, внук и мои два сына! — говорит артистка. — Невестка у меня молодец, все взяла в свои руки. Я даже еду не готовлю, все она. Я только ем. Честно говоря, удачно женила сына.

Звезда уверяет: при любой возможности она спешит к внуку. Общение с малышом доставляет ей невероятное удовольствие.

— Сын с невесткой в последнее время зачастили на ночные сеансы в кино, — продолжает звезда. — Я в это время, если нахожусь в Москве, сижу с ребенком. Сейчас очень все легко и быстро. В воспитании малыша не усердствую. Честно говоря, меня никто не спрашивает — невестка в сто раз умнее меня. Она — психолог-криминалист, отвечает за нас. У нас действительно самые лучшие отношения. Она великолепная, я невероятно ее уважаю.

О внуке артистка рассказывает с придыханием. Он внес в размеренный уклад жизни свежую струю.

— Беленький, светленький — в нашу масть, — продолжает звезда. — Старший сын сам выбирал ему имя и принимал решение — я не вмешивалась. Только пошутила: «Если старший — Север, то младший, наверное, будет Юг» (смеется).

О том, чтобы наладить отношения с мамой, Эппле уже не думает. И даже не надеется, что их конфликт разрешится в ближайшее время.

— Отношения строятся всю жизнь: нельзя взять и помириться, начать дружить и любить друг друга, — размышляет Жанна. — Я с уважением отношусь к своей маме, благодарна ей за свою жизнь. Но как получилось — так получилось.