Ещё
В Красноярске ребенок получил травму на квесте
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Красноярске ребенок получил травму на квесте 

sibnovosti.ru 1 час назад
Фото: sibnovosti.ru
В краевом Роспотребнадзоре сообщили, что во время прохождения квеста ребенок получил травму. Его родителей не оповестили, что возраст самостоятельных участников игр должен составлять не менее 14 лет, а дети в возрасте от 10 до 14 лет могут пройти квест только в сопровождении взрослых. В итоге во время выполнения заданий ребенок получил травмы.
«В ходе рассмотрения обращений граждан установлены факты нарушения законодательства в части введения потребителей в заблуждение относительно потребительских свойств оказываемой услуги», — сообщили в ведомстве.
В случае травмирования участникам квеста советуют обратиться к организатору игры с письменной претензией, в которой необходимо изложить обстоятельства произошедшего и указать свои требования. Если обращение проигнорируют, необходимо подать иск о возмещении вреда.
sibnovosti.ru: последние новости
Жительница Лесосибирска вытащила из Енисея тонущего ребенка В Железногорске спасли запутавшегося в рыболовной леске пенсионера В Красноярске спасатели вытащили на берег заглохший посреди Енисея гидроцикл
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Откровения женщины, которая платит за секс7
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет64
Звезды, сделавшие пластику и пожалевшие об этом
6 продуктов, которые не следует есть ежедневно
Кадышева поразила изменениями во внешности14
Видео
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
02:33
Кадышева поразила изменениями во внешности
Звёзды
10:54
Знаменитости, которых сейчас не узнать
Звёзды Красота
10:06
Как рекламщики заставляют вас покупать
Психология
00:04
Котова поучаствовала в съемках без белья
Звёзды
10:09
Как быстро прокачать свой мозг
Психология
16:44
Звезды, сделавшие пластику и пожалевшие об этом
Звёзды Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение