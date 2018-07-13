В Красноярске ребенок получил травму на квесте

В краевом Роспотребнадзоре сообщили, что во время прохождения квеста ребенок получил травму. Его родителей не оповестили, что возраст самостоятельных участников игр должен составлять не менее 14 лет, а дети в возрасте от 10 до 14 лет могут пройти квест только в сопровождении взрослых. В итоге во время выполнения заданий ребенок получил травмы.

«В ходе рассмотрения обращений граждан установлены факты нарушения законодательства в части введения потребителей в заблуждение относительно потребительских свойств оказываемой услуги», — сообщили в ведомстве.

В случае травмирования участникам квеста советуют обратиться к организатору игры с письменной претензией, в которой необходимо изложить обстоятельства произошедшего и указать свои требования. Если обращение проигнорируют, необходимо подать иск о возмещении вреда.