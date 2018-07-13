Жителям Красноярска рассказали, как получить выплату при травме на квесте

Специалисты Роспотребнадзора рассказали красноярцам, как получить компенсацию при травме на квесте.

Как правило, организаторы опасных игр перед прохождением квеста предупреждают посетителей, что не несут ответственности за их здоровье. Однако специалисты имеют на этот счет другое мнение. Так, в соответствии закону «О защите прав потребителей» услуга «должна быть безопасна для жизни, здоровья, имущества потребителя», а полученный вред должен быть возмещен в полном объеме.

«Исполнитель услуги освобождается от ответственности лишь в случае, если докажет, что вред возник вследствие обстоятельств непреодолимой силы или нарушения потребителем установленных правил пользования услугой», — пояснили в Роспотребнадзоре.

Во всех других случаях пострадавшим рекомендуют засвидетельствовать травмы в медицинской организации, и обратиться с письменной претензией к организаторам квеста. В случае отказа, можно обращаться в суд.

Как сообщили в ведомстве, к ним часто поступают жалобы по поводу травм, полученных во время тематических игр. Юристы напоминают, что потребитель вправе требовать возмещение вреда, а также компенсацию морального вреда.

Напомним, в мае школьница из Красноярска получила травму на квесте «Морг». Девочка споткнулась и ударилась головой о металлическую дверь. С сотрясением головного мозга её доставили в больницу.