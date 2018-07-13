«Я хочу, чтобы мои дети видели, как я плачу»: колонка мамы

Должен ли ребенок видеть, как родители ругаются, грустят и плачут? «Летидор» делится статьей, которая ответит на вопрос, волнующий чутких и эмоциональных мам.

Неха Мадхани воспитывает двух очаровательных сыновей, одновременно с этим женщина ведет колонку о материнстве, рассуждает о семейном благополучии и жизненных целях на сайте Motherly.

В одной из последних колонок Неха рассказала, почему детям важно видеть самые разные эмоции близких людей. Ее мысли — свежий взгляд на проблему, о которой часто задумываются внимательные и впечатлительные мамы, поэтому мы перевели статью и приводим текст полностью.

«Мамочка, все хорошо? Тебе невесело?»

Именно такой вопрос задал мой сын (2,5 года), когда заметил, что я вытираю слезы с щек. До этого у нас состоялся напряженный разговор с мужем, и — чувствительные люди меня поймут — этого оказалось вполне достаточно, чтобы я заплакала.

Я ответила сыну, что сейчас мне и правда совсем не весело, даже немного грустно, но скоро станет лучше. Мы обнялись, и он сказал: «Все будет хорошо, мама».

Будучи беременной в первый раз, я много думала о том, должны ли дети видеть все чувства и эмоции родителей. А наши ссоры с мужем? Можно ли им быть свидетелями слез матери? Или нужно плакать за закрытыми дверями, а потом делать вид, что ничего не произошло?

Сегодня ответы на эти вопросы для меня предельно ясны, а эта тема не вызывает дискомфорта.

Я хочу, чтобы мои дети видели все мои стороны (разумеется, если я знаю, что они морально и эмоционально готовы к этому).

Я хочу, чтобы они знали, что их улыбчивая и веселая мама иногда может грустить, злиться и переживать.

Я хочу, чтобы они видели, как я плачу. Это поможет им понять, что испытывать такие тяжелые эмоции нормально.

Я хочу, чтобы они знали, что они могут плакать, если нуждаются в эмоциональной разрядке, и в этом нет ничего постыдного.

Я хочу, чтобы мои дети помнили о том, что не бывает плохих чувств и эмоций, но бывает плохое поведение (и это не одно и то же). Абсолютно нормально расстроиться, если тебя не позвали на вечеринку в честь дня рождения друга, а вот накричать на этого самого друга в школе на следующий день — неправильно. Это нормально — чувствовать огорчение, когда брат не делится игрушкой, но ни в коем случае нельзя отнимать ее или начинать обзываться от злости. (Над этим мы с сыновьями все еще работаем!)

Я хочу, чтобы мои дети чувствовали себя уверенно, когда нужно сделать выбор и принять решение.

Особенно если речь идет о том, что важно для них. Так, получить плохую оценку по предмету, который тебе нравится, очень печально, но я хочу, чтобы они не боялись перешагнуть через страх провалиться вновь и преодолеть это препятствие. Например, выучить больше по теме, которая не получилась.

Я хочу, чтобы они не боялись выделиться и изменить статус-кво, когда друг зовет их принять участие в опасной авантюре, даже если это значит, что они будут отвергнуты им.

Подобные решения даются непросто, ведь часто поступать правильно страшно и неудобно. Главное — помнить, что и это нормально. И слезы, подступающие к горлу от нашей грубой и суровой реальности, с которой ребенок будет сталкиваться каждый день, — это естественно.

С теми, кого мы любим больше всего, могут случиться страшные вещи. Они могут серьезно заболеть, попасть в аварию и умереть — сложно представить что-то более ужасное, это очень болезненные события для психики и восприятия.

Я хочу, чтобы мои дети в нужный момент позволили себе отдаться этим гнетущим эмоциям и приходить в себя столько времени, сколько потребуется.

Я хочу, чтобы они знали, что мама всегда будет рядом, она будет любить и поддерживать их, что бы ни случилось.

Я не пытаюсь заставить их выбираться из боли и страдания в одиночку, без посторонней помощи и поиска смысла. Я не говорю, что они должны поставить свою жизнь на паузу, чтобы просто сидеть и расстраиваться.

Идея в том, что я пытаюсь направить их в сторону принятия себя и развития способности эмоционально проживать и переживать то, что приходит, когда осознание и сострадание встречаются вместе.

Я дорожу моментами, когда мои мальчики плачут, ведь слезы показывают, насколько глубоко и тонко человек чувствует собственное «я» и взаимодействует со своими разумом и душой. Мне самой еще предстоит осознать насыщенность и полноценность своей жизни, найти то, что радует меня, неважно, будет ли это что-то простое, как, например, поход в парк, или что-то серьезное, как мой брак.

Я также верю, что во многом слезы побуждают и учат нас действовать, принимать решения, отвергать, менять карьеру, то есть поступать смело и не бояться.

Так что на протяжении своей жизни я научилась цепляться за эти эмоциональные ниточки, даже принимать и ценить испытания, которые преподносит мне жизнь. Я считаю, что трудности нужны для того, чтобы подтолкнуть человека к развитию и самосовершенствованию.

Я хочу, чтобы мои дети сосредоточились на поиске гармонии и устойчивости. Я хочу, чтобы у них были силы подняться после падения, начать выполнять дело сначала, если что-то остановило, восстановить отношения с помощью любви и духовного единства. Спокойно относиться к такому явлению, как слезы, видеть их, чувствовать их, быть внимательным к тому, для чего они нам даны, чему они могут нас научить.

Я хочу, чтобы мои дети знали: да, мама и папа ссорятся, и у них произойдет бессчетное количество споров за все годы, что они проживут вместе, но ведь за этими расстройствами и срывами стоит настоящая любовь.

Кроме того, я хочу, чтобы мы с мужем были способны поддержать здоровый диалог, в котором мы могли бы спокойно обсудить и разрешить все наши споры.

И не стоит забывать про объятия! Ведь объятия наших малышей помогают в любой ситуации, согласны?

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