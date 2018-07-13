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В Иркутске впервые пройдёт праздник близнецов
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В Иркутске впервые пройдёт праздник близнецов 

АиФ Иркутск 6 часов назад
Фото: АиФ Иркутск
4 августа в Иркутске впервые состоится большой праздник близнецов. Об этом корреспонденту «АиФ-Иркутск» сообщили организаторы мероприятия.
«3 августа отмечается Всемирный День близнецов. Дата праздника связана с проведением самой масштабной в мире встречи близнецов в городе Твинсбург (США) в первую неделю августа. Иркутск не претендует на звание Города Близнецов, но двоен среди иркутян много. Поэтому 4 августа мы решили провести праздник близнецов в нашем городе», — рассказывает одна из активных мам.
В программе мероприятия:
— Конкурс «похожие разности» с номинациями: самые похожие близнецы, самые непохожие двойняшки, FAMILY LOOK;
— Выступление взрослых близнецов, о преимуществах и недостатках «близнецовости» в жизни;
— сбор вещей для благотворительного фонда;
— Фотозоны;
— Интерактивные площадки;
— Игры с детьми и др.
По планам в празднике примут участие более 80 мам с детьми, среди которых близнецы, королевские двойни и тройняшки.
На праздник могут прийти все желающие. Со всеми многомамы обещают поделятся лайф-хаками на тему «как справляться сразу с двумя».
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