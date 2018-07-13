Как сложилась судьба реальных прототипов детских сказок

14 октября 1926 года в лондонском издательстве Methuen & Co вышла книга Алана Милна «Винни-Пух».

Дети, равно как и взрослые, любят сказки, они позволяют перенестись в новый мир, объятый добротой, к тому же каждая сказка имеет хороший конец. Всем хорошо известны ярчайшие персонажи знаменитых детских сказок, такие как Кристофер Робин из сказки про Винни-Пуха, Алиса из Страны чудес и Питер Пэн , но мало кто знает, что все эти герои были не просто выдуманы, а созданы на основе личностей реальных детей.

Предлагаем вам увидеть этих малоизвестных детей, которые являлись реальными прототипами героев трех знаменитых сказок, и узнать, как сложилась их судьба, от детства и до самой смерти.

Источник: 4tololo.ru Кристофер Робин

Кристофер Робин, сын английского писателя Алана Милна, прототип Кристофера Робина в сборнике рассказов про Винни-Пуха. Позже он напишет: «Были две вещи, которые омрачили мою жизнь и от которых я должен был спасаться: слава моего отца и „Кристофер Робин“.

В семье Милнов ждали девочку, а родился мальчик, которого все равно стали воспитывать как девочку. Отношения с родителями не складывались — мать была занята только собой, отец — своим творчеством.

Ребенок рос очень добрым, нервным и застенчивым, большую часть времени, увы, проводя с няней. „Прототип одновременно Кристофера Робина и Пятачка“, как потом о нем скажут психологи.

Любимой игрушкой мальчика был медвежонок Тэдди лондонской фирмы „Фарнелл“, которого отец подарил ему на первый день рождения.

Он стал единственным другом, собеседником, а чуть позже и главным героем книг Алана Милна про Винни Пуха.

С отцом Кристофер не был особенно близок и сдружился с ним, только когда мать оставила их, уехав на три года к своему любовнику. Это время Кристофер будет вспоминать как самое счастливое.

Воевал во время Второй мировой, был ранен. С матерью не общался, точнее она с ним: Дороти Милн не пожелала проститься с сыном, даже умирая. После войны женился на своей двоюродной сестре против желания отца, опасавшегося за их будущее потомство. И, в общем, не зря: дочь у Кристофера родилась с детским церебральным параличом. Хотя Алан Милн уже не застал внучку, он умер за три года до ее рождения.

Алиса в Стране чудес

Алиса Лидделл — прототип „Алисы в Стране чудес“ из книги Льюиса Кэрролла . Дочь ректора Оксфордского университета. У нее, пожалуй, биография более спокойная. Чарльз Лютвидж Доджсон (работавший под псевдонимом Льюис Кэролл ) был близким другом их семьи, часто гулял с Алисой и ее сестрами, развлекая девочек сказкой, которую он придумывал на ходу. Позже по просьбе Алисы Льюис записал ее и спустя два года подарил ей рукопись с надписью „Рождественский подарок дорогой девочке в память о летнем дне“. К рукописи прилагалась фотография Алисы, сделанная им самим.

Алиса Лидделл в 7 лет, фото Льюиса Кэрролла, 1859.

Дружба с девочкой была невинной, хотя родители Алисы рассказывали, как однажды Кэрролл обратился к ним с просьбой позволить ему просить ее руки, когда она повзрослеет.

Она прожила долгую жизнь. Вышла удачно замуж, родила трех сыновей, двое из которых погибли в время Первой мировой войны.

После смерти мужа в 1926 году Алиса, чтобы оплатить коммунальные счета, выставила на аукцион подаренный ей Доджсоном рукописный экземпляр „Алисы“, который был продан на Сотбисе за 15 400 фунтов.

Питер Пэн Питер Пэн из сказки шотландца Джеймса Барри . Он же Майкл Дэвис , сын друзей писателя — Сильвии и Артура Дэвис. Вообще волшебную повесть о вечном ребенке, не желающем стареть, Барри посвятил своему старшему брату, который погиб, катаясь на коньках за день до своего 9-летия.

А с Дэвисами был знаком давно, дружил со всеми их пятью сыновьями, но именно четырехлетний Майкл (блестящий мальчик, как о нем говорили) стал прототипом Питера Пэна. Вернее, его возраст, черты характера и ночные кошмары.

Спустя годы сказочник сблизился с мамой мальчика настолько, что после смерти ее мужа развелся со своей женой и переехал жить к Дэвисам. Правда, они так и не поженились — в 1910 году Сильвия Дэвис умерла от неоперабельного рака груди. После чего Барри стал опекуном пятерых ее сыновей.

Ну а что же Майкл? Мальчик вырос и незадолго до своего 21-го дня рождения утонул вместе со своим любовником в водоеме в нескольких милях от Оксфорда.