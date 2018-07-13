Поклонники Риты Дакоты спорят, на кого похожа ее дочь Мия

Звездная мама пытается выяснить этот вопрос уже не в первый раз.

И вновь молодая мама, певица Рита Дакота и ее муж артист Влад Соколовский , смотря на свою дочку, пытаются понять, на кого Мия больше похожа. Сейчас девочке восемь месяцев. И черты лица у малышки меняются очень быстро. При этом каждый из родителей стремится увидеть в ребенке себя.

Публикация от РИТА ДАКОТА (@ritadakota)

12 Июл 2018 в 11:10 PDT Последнее время мнения разделились, но все же: на кого похожа Мия?)))

— задала вопрос подписчикам Рита Дакота.

Как ни странно, мнения аудитории тоже разделились. Правда, странным образом.

Большая часть поклонников Риты Дакоты увидели в Мии точную копию Влада.

Это фото было найдено вчера, в дебрях Ритиного телефона, и я задался вопросом, почему оно до сих пор не тут🤷🏼‍♂️ Нет ничего слаще, чем вот так спать с мелкой и Ри☝🏼😉 Моя основная аудитория— 18-34 и мне очень интересно, у скольких тут людей есть ДЕТИ?✍🏻👇🏻 #владсоколовский #дети #фото #миясоколовская #сон #семья #дочка #доченька

Публикация от Влад Соколовский (@vs20)

20 Июн 2018 в 3:25 PDT «Папина дочка. На Влада похожа. 👍😍», «Я тоже в ней папу вижу больше, чем маму. 😊», «На папочку 100%», «Ритуль, на Влада похожа!», «На папу, у Мии его шикарные глаза. Пока точная копия Влада», «Сейчас пока больше на папку))) глаза конечно у нее невероятные», «Одно лицо с папой😁», «Так они с Владом одно лицо — с разницей в двадцать с небольшим лет)», — прокомментировала часть аудитории в Instagram.

Однако немало поклонников звездных родителей посчитали, что Мия похожа больше на бабушек и на деда, отца Влада Соколовского.

Публикация от РИТА ДАКОТА (@ritadakota)

1 Июл 2018 в 3:42 PDT «На маму Риты», «На Влада и на маму Свету, почему-то, по-моему😂», «На Вашу маму!», «Рита, Мия вылитая твоя мама», «На маму Влада очень похожа, даже не на Влада. Но детки меняются, так что не переживай, Ритуль», «На твою прекрасную маму похожа Мия 🤗», «На маму Влада», «Да посмотрите внимательнее, на отца Влада Мия похожа», «С дедом просто копия», — так и не пришли к единому мнению подписчики.

Когда буду дедом, хочу выглядеть именно так…) А вообще интересно наблюдать за общением двух родных людей, которых разделяет целое поколение! Малая теперь у нас модная, ходит в янтарных бусах, на случай, если зачешутся зубы и обожает сидеть в позе Будды (ещё с маминого живота). Дети — это круто, но когда у тебя появляются свои, ты осознаёшь, что жизнь — это ещё тот космос🙌🏼❤️ #космос #жизнь #дочь #дети #дед #любовь #семья #поколение #младенец #мия #миясоколовская #владсоколовский #бали #остров #островбали #балишка #соколовскийидакота #жизньнаострове #жизньнабали #фото #зима #тепло #январь #bali #baliisland #lovebali #ilovebali #balilife #photo

Публикация от Влад Соколовский (@vs20)

11 Фев 2018 в 5:23 PST Напомним, Рита Дакота замужем за певцом и танцором Владом Соколовским. Они поженились еще в 2015 году после восьми лет знакомства. Слухи о том, что артисты ожидают появления на свет первенца, появились в конце апреля прошлого года. А 23 октября 2017 года на свет появилась их дочь Мия.

Сегодня весь день поздравляю своих любимых девочек))) Пользуясь случаем хочу поздравить и всех своих подписчиц! Я от всего сердца желаю вам найти свою настоящую любовь! Обрести гармонию в жизни и понять своё истинное предназначение! Пускай ваши мужчины делают для вас сумасшедшие поступки, пусть ценят, берегут и защищают! Здоровья всем вам и как можно больше поводов для настоящей женской радости (мужчины навсегда понимают что это такое😂🤷🏼‍♂️) Надеюсь, что в этот день каждая из вас получит то, что действительно хочет! 🌹❤️ #8марта #8march #праздник #международныйженскийдень #март #цветы #женщины #девушки #бабушки #девочки #семья #владсоколовский #бали #остров #островбали #балишка #соколовскийидакота #жизньнаострове #жизньнабали #фото #тепло #март #весна #bali #baliisland #lovebali #ilovebali #balilife #photo #photography

Публикация от Влад Соколовский (@vs20)

8 Мар 2018 в 3:29 PST Фото: Instagram@ ritadakota, @vs20