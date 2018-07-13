На Kickstarter стало возможным заказать вело-конструктор Infento

На Kickstarter принимаются заказы на Infento — конструктор, позволяющий собрать около 30 разных средств передвижения. По сути, это габаритная развивающая игрушка для детей и подростков. Равно как и Lego Technic, набор помогает в создании самокатов, трайков и велосипедов.

Особенность Infento заключается в том, что устройство растет с ребенком вместе. В разных наборах предлагаются модули, собираемые в транспортные средства как для малышей, так и для подростков до 16 лет. Наборы включают колеса, сидения, подвески, тележки и детали рамы. Главное, что в них входит особый комплект, наделенный электроприводом. Соединять детали также легко, как и в обычном конструкторе. В результате пользователю обеспечены самокаты (электрические и обычные), тележки для маленьких детей, велосипеды, трайки и пр.

Стоимость базового комплекта для детей до 8 лет составляет $179. Стоимость комплекта для детей 6-14 лет такая же. Если в модулях имеется электропривод, нужно будет добавить $239. Кроме того, возможна модификация сборок при помощи своих собственных деталей.