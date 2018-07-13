Ещё
В Омске пятимесячная малышка утонула дома в ванне
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Омске пятимесячная малышка утонула дома в ванне 

Омск Здесь 47 минут назад
Фото: Омск Здесь
Мать ребенка употребила психотропные вещества перед тем, как искупать дочь, и ушла из ванной. О происшествии сообщили в следственном комитете РФ по Омской области. По данным следствия, 22 апреля обвиняемая, употребив сильнодействующее психотропное вещество, которое купил ее сожитель, решила выкупать пятимесячную дочь. Она положила ребенка на подставку для купания в пластиковую ванну и стала набирать воду. Женщине стало нехорошо, ребенок остался без присмотра и захлебнулся. Малышку обнаружил отец, но было уже поздно — приехавшие врачи констатировали смерть девочки.
— В ходе следствия обвиняемая, признав вину, пояснила, что якобы потеряла сознание, а когда очнулась, девочка уже скончалась. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд, — пояснили в следкоме.
Отметим, уголовное дело в отношении 25-летней жительницы Кировского округа Омска возбуждено по части первой ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности.
Омск Здесь: последние новости
Четырехлетний малыш один объехал пол-Омска В Омской области снова утонула 14-летняя девочка В Омской области трехлетний мальчик обварился в ведре с кипятком
Женский форум  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глюк'Oza показала соблазнительное фото в бикини
Располневшую Максакову сняли с мужчиной
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет69
6 продуктов, которые не следует есть ежедневно
Звезды, сделавшие пластику и пожалевшие об этом
Видео
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
05:04
Медицинские мифы, которые пора забыть
Здоровье Психология
05:46
Модные тренды, вызывающие оторопь
Мода
12:56
Актёры, которые были на волосок от смерти
Звёзды Здоровье
05:57
Знаменитые детки, которые плохо себя ведут
Звёзды Дети
05:23
Странности школ Северной Кореи
Дети
09:15
Располневшую Максакову сняли с мужчиной
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение