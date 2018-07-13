В Омске пятимесячная малышка утонула дома в ванне

Мать ребенка употребила психотропные вещества перед тем, как искупать дочь, и ушла из ванной. О происшествии сообщили в следственном комитете РФ по Омской области. По данным следствия, 22 апреля обвиняемая, употребив сильнодействующее психотропное вещество, которое купил ее сожитель, решила выкупать пятимесячную дочь. Она положила ребенка на подставку для купания в пластиковую ванну и стала набирать воду. Женщине стало нехорошо, ребенок остался без присмотра и захлебнулся. Малышку обнаружил отец, но было уже поздно — приехавшие врачи констатировали смерть девочки.

— В ходе следствия обвиняемая, признав вину, пояснила, что якобы потеряла сознание, а когда очнулась, девочка уже скончалась. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд, — пояснили в следкоме.

Отметим, уголовное дело в отношении 25-летней жительницы Кировского округа Омска возбуждено по части первой ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности.