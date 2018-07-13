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Странности школ Северной Кореи
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Странности школ Северной Кореи 

Рамблер 3 часа назад
Известно, что в Северной Корее государство строго контролирует жителей. Основы идеологи закладываются ещё в школе, и этим можно объяснить довольно странные правила, которые обязаны соблюдать школьники КНДП.
1. Более 170 часов школьники проводят, изучая биографию и достижения лидера страны.
2. Мальчикам, обучающимся в колледжах, с 2014 года предписано носить такую же причёску, как у Ким Чен Ына. Девушкам предоставлен больший выбор: им предлагается выбрать одну причёску из 15.
3. И студенты, и преподаватели обязаны оставаться в течение дня в кампусе. Это способствует сближению учителей и учеников.
4. Если студент или преподаватель полагает, что его сокурсник или коллега неверны стране, то ему следует доложить об этом. Это правило распространяется даже на будничные вещи, например, на музыку, ведь даже петь и слушать граждан КНДР разрешается только одобренные правительством композиции.
5. В Северной Корее существует классовая системы. Граждане разделены на пять классов: особый, основной, базовый, колеблющийся и враждебный. В зависимости от социального класса детей распределяют по колледжам, этим же определяется отношение одноклассников. Лучшее образование получают самые верные приверженцы госудраства.
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