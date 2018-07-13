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В Липецкой области проходит слет приемных и опекунских семей
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В Липецкой области проходит слет приемных и опекунских семей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЛИПЕЦК, 13 июл — РИА Новости. Представители сорока семей Липецкой области, в которых воспитывается свыше 100 детей, принимают участие в XIII Слете приемных и опекунских семей, который проходит с 11 по 13 июля в селе Никольское Усманского района, сообщил РИА Новости представитель пресс-служба обладминистрации.
"На слет приглашены также руководители муниципальных клубов замещающих семей, руководители и специалисты муниципальных органов опеки и попечительства, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Участники работают по насыщенной программе: посещение предприятий района, детского технопарка «Кванториум», мастер-классы по изготовлению изделий народного промысла, квесты и тренинги. Для родителей работает консультационный пункт, где можно будет получить у юристов, психологов и представителей власти ответы на интересующие вопросы. Для специалистов органов опеки предусмотрены лекции, мастер-классы и семинарские занятия", — отметил собеседник агентства.
Кроме того, для участников слета организована детская развлекательная программа, турнир по футболу, мастер-классы игроков футбольного клуба «Металлург» и военно-спортивного клуба «РИФ», концерт коллективов Усманского района и посещение гастрономического фестиваля «Праздник улицы» в селе Никольское.
В пресс-службе добавили, что в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, на 1 июля числятся 296 несовершеннолетних, в то время. как в начале года их было 310. Всего в Липецкой области сегодня живут 3285 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Практически все они воспитываются в семьях. «Областная власть всемерно содействует укреплению института семьи, пропаганде традиционных ценностей отцовства и материнства, семейных форм устройства детей-сирот», — сказал РИА Новости глава администрации Липецкой области Олег Королев.
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