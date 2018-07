В Сети восхитились сыном Ксении Собчак, который умеет плавать и понимает английский

Ребенку звездных родителей нет еще и двух лет.

Максим Виторган поделился в Instagram видео, где он учит своего сына плавать. Причем, известный актер разговаривает с Платоном по-английски. Сын послушно выполняет то, что говорит ему папа.

Навстречу новому дню!

Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan)

13 Июл 2018 в 12:40 PDT One, Two, Three — Go — командует по-английски Максим Виторган, и сын смело ныряет в бассейн.

«Очень круто 👍 А то мне 23, а плавать толком до сих пор не умею 😆», «Обалдеть!Ребенок уже плавает?🤗супер) по команде 😁», «Аж дух захватывает. Молодец сынок!», «Ничего себе! Классно 👍👏🤗», «Как это прекрасно! Платон просто чудо!», «Малыш-амфибия!😍», «Вот как развивать детей надо! Мама — на русском, папа — на английском, получаются билингвы!», — восхитились подписчики в Instagram.

Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan)

4 Июл 2018 в 6:59 PDT Напомним, что Ксения Собчак порадовала своих поклонников семейными фото в День семьи, любви и верности. Звездная мама показала, как провела время с мужем и ребенком.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

9 Июл 2018 в 1:50 PDT День Семьи вчера отмечали вот так. Сказочно, конечно, в нашем Подмосковье! Никуда даже ехать не хочется:)))!

— написала Ксения Собчак в Instagram.

«Такое умиротворение и тёплое счастье от фото!», «Милое такое фото и очень тёплое!)», «Это потому что все, что есть для сказочного счастья— рядом❤️», «Фото суперское-Ксюша, Платоша и зеленая травка-хорошо то каааак», «Божественно красиво! Добра и любви!», «Изумительное фото! Счастья вашей прекрасной семье!», «Такие клёвые! Вот это да!» — тепло откликнулись на фото подписчики телеведущей.

Во время кампании недодала ему месяцы тепла и любви. Теперь компенсирую с утроенной силой😊❤️

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

6 Май 2018 в 3:59 PDT Кроме того, в Stories Instagram Ксения Собчак поделилась видео, где Платон идет впереди мамы и называет, что видит перед собой. Звездная мама с удовольствием задает сыну вопросы и радуется, когда ребенок правильно называет предметы.

Напомним, Ксения Собчак и ее супруг, актер Максим Виторган официально оформили брак в 2013 году. В ноябре 2016 года звезды стали родителями: на свет появился малыш Платон. От прошлых отношений у актера также есть дочь Полина (1996 года рождения) и сын Даниил (2000 года рождения).

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

2 Апр 2018 в 11:36 PDT Фото: @xeniasobchak, @mvitorgan_