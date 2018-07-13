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Секрет счастливых отношений папы и дочки раскрыли в иллюстрациях
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Секрет счастливых отношений папы и дочки раскрыли в иллюстрациях 

Ридус 30 минут назад
Фото: Ридус
Украинская художница-самоучка Снежана Суш нарисовала милые и очень трогательные иллюстрации об отношениях папы и дочери, которые мигом разлетелись по интернету и покорили сердца многих людей. Нежные, акварельные рисунки тепло передают отцовскую любовь, тревогу и заботу. Посмотрите и обнимите своих дочерей. И пап обнимите тоже. Итак, в чём же секрет счастливых взаимоотношений отцов и детей?
1. Позвольте дочери чувствовать себя принцессой 2. Играйте с ней в прятки 3. Вместе готовьте что-нибудь вкусненькое 4. Учите её осваивать новые виды транспорта 5. Следите за тем, как быстро она растёт 6. Всегда будьте для дочери опорой и поддержкой 7. Откройте в себе новые таланты 8. Научитесь мыть её длинные волосы 9. А потом и заплетать их 10. Не мешайте ей дружить с мальчиками, но будьте начеку 11. Займитесь вместе домашними хлопотами 12. Например, постирайте 13. Или приберитесь в комнате 14. Придумывайте новые игры 15. Будьте готовы читать ей сказки в любой момент 16. Позвольте дочке позаботиться о вас 17. Разделите с дочерью её увлечения 18. Проводите время только вдвоём 19. Научитесь делать несколько дел одновременно 20. Умейте утешить 21. Всегда будьте готовы выслушать 22. И засыпайте вместе после долгого и интересного дня  Недавно «Ридус» публиковал невероятно эмоциональные фотографии отцов, которые впервые видят своих дочерей в свадебных платьях. Невозможно удержаться от слёз!
Также мы писали об уморительных снимках отца и крошечной дочки, которые стали вирусными в Сети, прославив их героев.
Интересно посмотреть, как выглядят мужчины до и после того, как стали отцами.
А молодые мамы наверняка узнают себя в честных и забавных комиксах, показывающих, каково это быть матерью и пытаться всё успеть.
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