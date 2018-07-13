В Перми трёхлетний мальчик выпал из окна, оперившись на москитную сетку

В Перми трёхлетний ребёнок получил травмы, выпав из окна второго этажа. ЧП произошло на улице Куйбышева вечером 12 июля.

«Мы с сестрой были в 10 метрах от этого окна. Сначала мы услышали грохот, обернулись и в тот же миг он упал на бок. Был в сознании, негромко плакал», — рассказала пермячка в социальных сетях.

Прохожие вызвали скорую помощь. В этот момент из дома выскочила его мама и унесла ребёнка домой.

«Ребёнок выпал из окна, облокотившись на москитную сетку. Мальчику три года. На момент приезда скорой помощи пострадавший был в сознании. С сочетанной травмой его доставили в детскую больницу на улице Баумана», — рассказали в пресс-службе ГБУЗ ПК «ПССМП».