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В Перми трёхлетний мальчик выпал из окна, оперившись на москитную сетку
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В Перми трёхлетний мальчик выпал из окна, оперившись на москитную сетку 

АиФ Пермь 19 минут назад
Фото: АиФ Пермь
В Перми трёхлетний ребёнок получил травмы, выпав из окна второго этажа. ЧП произошло на улице Куйбышева вечером 12 июля.
«Мы с сестрой были в 10 метрах от этого окна. Сначала мы услышали грохот, обернулись и в тот же миг он упал на бок. Был в сознании, негромко плакал», — рассказала пермячка в социальных сетях.
Прохожие вызвали скорую помощь. В этот момент из дома выскочила его мама и унесла ребёнка домой.
«Ребёнок выпал из окна, облокотившись на москитную сетку. Мальчику три года. На момент приезда скорой помощи пострадавший был в сознании. С сочетанной травмой его доставили в детскую больницу на улице Баумана», — рассказали в пресс-службе ГБУЗ ПК «ПССМП».
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