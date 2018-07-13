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Педофил из Подмосковья орудовал во Владимирской области
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Педофил из Подмосковья орудовал во Владимирской области 

АиФ Владимир 2 часа назад
Фото: АиФ Владимир
Осенью прошлого года во Владимирской области задержали педофила из Подмосковья. Насилию с его стороны подверглись восемь детей в возрасте от 5 до 11 лет.
Как сообщают в пресс-службе регионального Следственного комитета, в полицию обратились родители одной из пострадавших девочек. 3 октября подозреваемого задержали. Полицейские выяснили, что в результате его действий пострадал не один ребенок.
С февраля прошлого года мужчина начал ездить во Владимирскую область. Здесь он познакомился с несколькими детьми и поддерживал с ними переписку. Подозреваемый заманивал жертв с помощью сладостей и небольшой суммы денег. Дети шли с мужчиной в укромные места.
По заключению экспертов мужчина оказался невменяемым. До решения суда в июне 2018 года подозреваемого поместили в психиатрическую клинику на принудительное лечение. Сейчас уголовное дело направлено в суд.
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