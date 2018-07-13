Бразильские фермеры заперли трехлетних детей в ящике

Бразильские полицейские обнаружили двух трехлетних близнецов запертыми в деревянной клетке. Родители оставляли их там, когда уходили на работу. Ящик предусмотрительно разделили, чтобы мальчики «не мешали» друг другу. Об этом сообщило издание The Sun.

О происходящем в одном из домов штата Эспириту-Санто полиции рассказал местный житель, пожелавший остаться анонимом.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов нашли двоих маленьких детей закрытыми на цепь и замок. В клетке не было ничего, что могло быть хоть как-то облегчить пребывание малышей взаперти.

«Родители сказали, что держали мальчиков в ящике, чтобы они могли выполнять свои работу по дому и в поле», — рассказали в полиции.

Мальчиков доставили в приют. Их родители-фермеры задержаны. Мужчину и женщину подозревают в жестоком обращении с детьми.

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