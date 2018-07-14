Тело семилетней девочки нашли в реке в Курганской области

Тело семилетней девочки, утонувшей накануне в реке Исеть, разыскали в водоёме, сообщают в пресс-службе администрации Шадринска.

По предварительным данным, днём 12 июля девочка вместе с другими детьми отправилась купаться в районе посёлка Бакалда, не предупредив родителей. Во время купания она пропала, тело удалось найти только спустя сутки, около 16 часов 13 июля.

«На территории Шадринска вчерашняя трагедия — первый случай гибели на воде. Но на территории района этим летом уже утонули двое детей — в с. Верхозино и д. Барневка, всего по области — пять детей. Во всех случаях школьники оставались без надлежащего контроля со стороны взрослых», — отметили в городской администрации.

По факту гибели ребёнка проверку начали следователи, правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося, чтобы принять процессуальное решение.