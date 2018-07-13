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Гуляющие по крыше дети заинтересовали костромскую прокуратуру
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Гуляющие по крыше дети заинтересовали костромскую прокуратуру 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Одна из жительниц Буя сняла на видео детей, которые гуляют по крыше недостроенного здания, узнал KOSTROMA.TODAY. Видео вызвало резонанс.
На кадрах видно, что два мальчика выходят из чердачного окна на крышу. Судя по всему, один из детей еще дошкольник.
«На стройке по ул. Островского напротив офиса Вариант-С на крыше дома лазают дети. Муж залезал, снимал их с крыши. Мальчик 4 лет и чуть постарше. Родители, ауу. Вы знаете, где гуляют ваши Дети?! Они постоянно ошиваются на этой стройке! А теперь еще и на крышу залезли», — пишет автор видео в соцсетях.
Это видео увидела прокуратура и начала проверку.
По информации пресс-службы ведомства, во время проверки будут установлены лица, которые допустили проникновение детей на крышу. Доступ на крышу сейчас свободный — замков нет.
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