Галина Юдашкина похвасталась плоским животом спустя три месяца после родов

Осенью прошлого года стало известно, что дочь Валентина Юдашкина Галина и ее супруг Петр Максаков станут родителями во второй раз. За два месяца до родов Юдашкина вместе со старшим сыном Анатолием улетела в США, куда чуть позже прилетели ее супруг Петр и мама Марина. Долгожданное событие произошло 28 марта — на свет появился мальчик, которого назвали Аркадием. Первый месяц после родов Галина провела с детьми в Америке.

Галина довольно быстро восстановилась после родов и уже через несколько недель после рождения малыша постепенно стала возвращаться к работе. В мае Юдашкина наконец вернулась на родину из США и окончательно вышла из декрета. Сейчас Галина успевает работать и заботиться о двоих сыновьях, а также путешествовать вместе с семьей.

Сейчас Юдашкина вновь отдыхает на море и делится с поклонниками красочными кадрами. С момента рождения ее второго сына прошло три с половиной месяца, а Галина уже может похвастаться стройной фигурой и без стеснения позирует в бикини.

фото: instagram

Молодая мама выложила в свой микроблог снимок, на котором продемонстрировала плоский живот. Поклонники пришли в восторг от внешнего вида девушки и завалили ее комплиментами, а также поинтересовались, как Юдашкиной удалось так быстро избавиться от лишнего веса. Можно предположить, что Галина смогла похудеть за короткий срок не только благодаря диете, но и активному образу жизни.