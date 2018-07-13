Папин сын: Максим Галкин умили поклонников нежным снимком с наследником

Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с двумя детьми уже месяц живут на Кипре — там у пары есть дом. Максим летает по работе в Москву, но после возвращается на остров к семье и почти все свое время проводит с Аллой и детьми.

Сейчас Галкин почти не разлучается с семьей, а недавно в гости к Алле приехала ее старшая дочь Кристина Орбакайте вместе с мужем и дочерью. Все большое семейство весело проводит время и наслаждается обществом друг друга. Максим же почти каждый день рассказывает поклонникам о том, как он проводит время с семьей. Телеведущий почти не разлучается с детьми и публикует забавные и трогательные кадры с участием наследников.

Сегодня Максим выложил фото, на котором держит на руках юного Гарри. Мальчик, судя по всему, много времени провел в море, а после выхода из воды замер. «Замёрз Маугли», — коротко подписал кадр Галкин.

Нежный снимок отца и сына вызвал бурный восторг у поклонников, которые не перестают восхищаться тем, насколько трепетно Максим относится к своим детям.

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«Очень тёплое фото… Красивые лица, светлая энергетика, чувства непередаваемые», «Какие вы милые», «Идеальный отец», «Папин сын, какая нежняти. Вот ты бы ещё с мамой так», «Как приятно видеть, Максим, тебя таким настоящим и простым! Такой Папа», — писали в комментариях пользователи. Также поклонники отмечают, что Гарри очень похож на своего знаменитого отца.