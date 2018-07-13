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Трогательное фото Максима Галкина с сыном умилило поклонников
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Трогательное фото Максима Галкина с сыном умилило поклонников 

Letidor.ru 41 минуту назад
Фото: Letidor.ru
Публикация артиста вызвала настоящую волну умиления в Сети.
Популярный телеведущий Максим Галкин порадовал многочисленных поклонников новой фотографией с маленьким сыном Гарри. На размещенном снимке артист держит завернутого в полотенце малыша на руках, а тот трогательно прижимается к папе.
Замерз Маугли,
— с юмором и нежностью подписал опубликованный кадр Максим Галкин.
Поклонники знаменитого семейства пришли в восторг: «Макс — отличный папка, любящий, добрый, веселый, сам как дитя. Молодец», «Как же он любит быть у папы на ручках, по любому поводу, это видно», «Такие счастливые, милотаааа», «Какие вы замечательные! Счастья вам!», «Приятно на вас смотреть. Люблю, когда папы уделяют детям внимание. Просто любуюсь», — наперебой восхищается аудитория.
Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)
13 Июл 2018 в 3:24 PDT  Напомним, шоумен Максим Галкин и его супруга, певица Алла Пугачева, растят двойняшек Лизу и Гарри. Малыши родились в звездной семье в 2013 году. Крохи появились на свет благодаря услугам суррогатной матери. В первом браке артистки в 1971 году родилась дочь Кристина. Она подарила знаменитой маме троих внуков: Никиту (1991 года рождения), Дени (1998-го) и Клавдию (2012-го).
К слову, в недавнем интервью Примадонна сообщила, что не представляет, кем может стать ее дочь Лиза.
Фото: Instagram
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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