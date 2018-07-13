Трогательное фото Максима Галкина с сыном умилило поклонников

Публикация артиста вызвала настоящую волну умиления в Сети.

Популярный телеведущий Максим Галкин порадовал многочисленных поклонников новой фотографией с маленьким сыном Гарри. На размещенном снимке артист держит завернутого в полотенце малыша на руках, а тот трогательно прижимается к папе.

Замерз Маугли,

— с юмором и нежностью подписал опубликованный кадр Максим Галкин.

Поклонники знаменитого семейства пришли в восторг: «Макс — отличный папка, любящий, добрый, веселый, сам как дитя. Молодец», «Как же он любит быть у папы на ручках, по любому поводу, это видно», «Такие счастливые, милотаааа», «Какие вы замечательные! Счастья вам!», «Приятно на вас смотреть. Люблю, когда папы уделяют детям внимание. Просто любуюсь», — наперебой восхищается аудитория.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

13 Июл 2018 в 3:24 PDT Напомним, шоумен Максим Галкин и его супруга, певица Алла Пугачева , растят двойняшек Лизу и Гарри. Малыши родились в звездной семье в 2013 году. Крохи появились на свет благодаря услугам суррогатной матери. В первом браке артистки в 1971 году родилась дочь Кристина. Она подарила знаменитой маме троих внуков: Никиту (1991 года рождения), Дени (1998-го) и Клавдию (2012-го).

К слову, в недавнем интервью Примадонна сообщила, что не представляет, кем может стать ее дочь Лиза.

Фото: Instagram

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