В ближайшую среду Центр «Гелиос» снова отправится «в народ»

В среду, 18 июля, вновь распахнёт свои двери выездная «Родительская приёмная». Об этом Центр социальной помощи семье и детям «Гелиос» сообщил на своей страничке в фейсбуке.

Работники «Гелиоса» побеседуют с мамами и папами ЮЗАО на детской площадке дома 8 по улице Остафьевская. Здесь они знакомят тех родителей, кто ещё не в курсе, с услугами, оказываемыми «Гелиосом» семьям и ребятам.

Выездная «Родительская приёмная» откроется в 15.00 и будет работать (ориентировочно) до 16.00.

Если у вас есть вопросы к «Гелиосу» — добро пожаловать!