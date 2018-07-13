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В ближайшую среду Центр «Гелиос» снова отправится «в народ»
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В ближайшую среду Центр «Гелиос» снова отправится «в народ» 

Вестник Бутова 33 минуты назад
Фото: Вестник Бутова
В среду, 18 июля, вновь распахнёт свои двери выездная «Родительская приёмная». Об этом Центр социальной помощи семье и детям «Гелиос» сообщил на своей страничке в фейсбуке.
Работники «Гелиоса» побеседуют с мамами и папами ЮЗАО на детской площадке дома 8 по улице Остафьевская. Здесь они знакомят тех родителей, кто ещё не в курсе, с услугами, оказываемыми «Гелиосом» семьям и ребятам.
Выездная «Родительская приёмная» откроется в 15.00 и будет работать (ориентировочно) до 16.00.
Если у вас есть вопросы к «Гелиосу» — добро пожаловать!
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