«Хоть бы каникул вообще не было»: как родители выживают летом

Журнал The Times опубликовал статью, в которой поделился опытом по организации летнего детского отдыха от американских родителей, а также рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются семьи. И — удивительно — все это очень созвучно проблемам российских родителей, который организуют детские каникулы в то время, как сами работают.

Главная проблема — это, конечно, разница между временем, которое отводится на детский отдых, и отпуском родителей. Отпуск меньше. Прошли те времена, когда мама, а затем и папа могли взять целый месяц на лето и по очереди провести его с детьми. Сейчас проблема встает в полный рост всякий раз, как заканчивается школа.

У родителей оказывается не так много вариантов. Например, летние лагеря. Идея отличная, но есть проблемы:

Чем позже начинается бронирование, тем меньше хороших мест остается. В тех, что есть, обнаруживаются постоянные несовпадения желаний и действительности. Где-то лагерь не может дать нужные даты. Где-то отказывается разводить по разным отрядам детей, которых родители не хотят селить на лето вместе. В общем, чем позже — тем хуже. У нас, кстати, точно так же: все хорошие лагеря уже к середине весны забронированы. Но читателей Chips Journal есть выход: редакция еще в начале весны начинает собирать обзоры лучших городских и выездных лагерей. Нужно только следить за публикациями.

Лагеря бывают очень дорогими. Авторы обзора в The Times опросили родителей и выяснили, что неделя в лагере обходится им больше 800 долларов. А если детей больше одного и запланировать отдых нужно на все лето, суммы выходят просто астрономические. У российских родителей также есть эта проблема: средняя стоимость двух недель в подмосковном платном лагере приближается к 45 тысячам на одного ребенка. Государственные и бюджетные лагеря обойдутся родителям в 20 тысяч за 21 день, но в любом случае на летний отдых семье нужно откладывать.

Многие семьи договариваются с неработающими родственниками (бабушками или тетями) о том, что те присмотрят за детьми летом. Но так получается не всегда и не у всех.

Родители ищут выход и предлагают решения, которыми можно воспользоваться. Так, например, некоторые мамы хотят, чтобы их дети играли с соседскими детьми как можно больше во дворе, а за ними бы присматривали за деньги ответственные подростки. И так было бы всем хорошо: тинейджеры получают деньги, более младшие дети играют на воздухе со сверстниками (а не сидят в гаджетах безвылазно).

А есть родители, которые мечтают, чтобы школа не заканчивалась. Так, например, одна из опрошенных мам воскликнула: «Вот бы школьные занятия длились весь год и каникул вообще не было! Тогда у детей всегда было бы дело, а родители бы не придумывали, как их занимать!». Ей вторит другая мать, которая утверждает: «Мы больше не аграрное общество, нет причин делать 12-недельный перерыв на лето!».

Но мы думаем, что лето должно быть летом: детям важна смена деятельности, возможность отключиться от всех учебных дел и просто поиграть. А уж в задачу родителей входит сделать так, чтобы игра эта не стала игрой в приставку или планшет.

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