Исследование: больше половины детей играют в проекты для взрослых

Согласно данным исследования крупнейшего «онлайн-сообщества родителей и преподавателей Великобритании» с портала Childcare, более половины опрошенных родителей (72% из которых матери) туманного Альбиона разрешают своим детям без надсмотра проводить время в играх с рейтингом 18+.

86% участников анкетирования признались, что не следуют возрастным указаниям на коробке с игрой, при этом всего 23% игнорируют их при выборе фильма для своего ребёнка и только 18% без задней мысли позволяют детям смотреть ленты с рейтингом 18+.

Опрос портала показал, что 43% родителей заметили негативные изменения в поведении своего чада после игр для взрослых, а около 25% обнаружили, что их дети начали понимать и использовать в своей речи брань и прямые оскорбления.

В анкетировании участвовали родители детей в возрасте от 5 до 16 лет, 53% из которых — мальчики. 34% опрошенных сообщили, что их ребёнок проводит за играми более четырёх часов в день.

В наше время сложно уследить, чьему влиянию подвержен ваш ребёнок. Ведь если ему 10, а его друзья играют в Fortnite, возрастной рейтинг которой 12+, вы хотите, чтобы он получал удовольствие вместе со своими товарищами. Однако всегда стоит сначала понять, подходит ли игра для ребёнка.

Ричард Конвой, основатель Childcare

Конвой подчёркивает, что родители странным образом продолжают следовать возрастным ограничениям, когда это касается фильмов, однако если дело доходит до видеоигр — они не настолько строги в своих суждениях.