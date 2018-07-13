«Спасаем кукол»: Курбан Омаров нашел средство от детских истерик

37-летний дагестанский бизнесмен Курбан Омаров может похвастаться большим опытом общения с детьми. Вместе с телезвездой Ксенией Бородиной он растит двоих дочерей — Теону и Марию, которую ведущая «Дома-2» родила в первом браке. У него также есть старший сын Омар от прошлых отношений. Мужчина решил обсудить тему детских истерик.

Поклонники не упускают возможности обсудить личную жизнь телезвезды Ксении Бородиной, которая годами помогает молодым людям строить любовь на проекте «Дом-2». Знаменитость дважды выходила замуж, отмечая, что обрела гармонию только с Курбаном Омаровым. У супругов на момент встречи уже были дети от прошлых отношений, а в 2015 году родилась их совместная дочь Теона. Несмотря на слухи о неверности Омарова, которые в прошлом едва не послужили причиной распада его семьи с Бородиной, сейчас пара демонстрируют идиллию и мужчина с радостью делится полезной информацией о воспитании детей: «Увидел в комментариях вопрос по поводу того, как я веду себя, если у детей случаются истерики. Ну, прежде всего, скажу, что мы стараемся до грандиозного погрома не доводить. Суть в том, что дети — губки, они мир познают методом опыта и смотрят на реакцию родителей. Вас все время тестируют на прочность, поведетесь на провокацию или нет».

Курбан старается не нервничать, когда ребенок пытается привлечь внимание доступным ему способом. Он считает, что истерики чаще закатывают дети, которые видели панику родителей и копируют их поведение. Омаров призывает сохранять спокойствие в ответ на попытку крохи заполучить желаемое: «Если наша главная мадам пытается разойтись как холодный самовар, я приподнимаю ее на один уровень со мной или присаживаюсь, чтоб смотреть ей в глаза. И спокойно интересуюсь, почему так громко кричит сэр Тея? Что такого случилось? Она вынуждена задуматься и прийти к выводу, что кипиш не обоснован. Ну, или мы ищем вместе решение проблемы. Например, идем вместе спасать почти утонувшую в ванне куклу или чиним колесо, меняем батарейки».

Что касается вознаграждения детей подарками, то Курбан и Ксения объясняют, что те лимитированы и предоставляют на выбор что-то одно. Омаров подчеркивает, что дело вовсе не в их платежеспособности, а в необходимости привить детям правильные ценности. Он указывает, что жизнь — «не малинник» и, получая одно, следует отказаться от чего-то другого. Многие поддерживают принципы воспитания Курбана Омарова: «Правильно, вы прямо мудрец! Рассказали хорошо, как бороться с истериками, но как на практике применить?» «Всем бы таких мудрых мужей, отцов». «Отличный метод, возьму в практику, когда немножечко подрастем и начнем понимать». «Ребенку надо объяснять финансовое положение, тогда лишних вопросов не возникнет». «Полностью с вами согласна в методах воспитания ребенка!»

«Все очень правильно говорите, вот только у меня не хватает терпения, поэтому когда не получается донести до ребенка спокойно, я начинаю сама злиться». «А вот что делать, если ребенок не просто плачет, а прям по полу катается и орет? Причины: не дали телефон играть, не пошли гулять прям сейчас, когда он захотел, не дали сладкое и т.д. Как в таких ситуациях быть?». «Вы замечательный папа! Пример даже для многих мам! Учитесь, мужики, как нужно деток воспитывать». Курбан Омаров очень трепетно относится к младшей дочери Теоне и пока не готов обсуждать тему ее будущего замужества. У мужчины есть время подумать относительно претендентов на руку наследницы, ведь ей пока всего 2,5 года, но его уже сейчас раздражают разговоры о потенциальных «женихах».