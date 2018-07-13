Семимесячная девочка чуть не утонула в ванной по недосмотру матери на востоке Москвы

Как рассказал собеседник агентства, вечером 12 июля в детскую больницу им. Святого Владимира доставили семимесячную девочку, у которой выявили состояние после утопления.

«Полицейские выяснили, что в квартире на ул. Байкальская жительница столицы купала девочку, но на что-то отвлеклась и забыла ребенка в ванной», — пояснил источник.

На данный момент девочка находится в реанимации. По факту случившегося полиция проводит проверку.