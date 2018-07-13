Ещё
Семимесячная девочка чуть не утонула в ванной по недосмотру матери на востоке Москвы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Семимесячная девочка чуть не утонула в ванной по недосмотру матери на востоке Москвы 

Агентство «Москва» 1 час назад
На востоке столицы грудной ребенок чуть не утонул в заполненной ванной, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Как рассказал собеседник агентства, вечером 12 июля в детскую больницу им. Святого Владимира доставили семимесячную девочку, у которой выявили состояние после утопления.
«Полицейские выяснили, что в квартире на ул. Байкальская жительница столицы купала девочку, но на что-то отвлеклась и забыла ребенка в ванной», — пояснил источник.
На данный момент девочка находится в реанимации. По факту случившегося полиция проводит проверку.
Агентство «Москва»: последние новости
«Мегафон» запустит сервис по рассылке фотографий пропавших детей находившимся рядом людям Председатель Мосгордумы поздравил москвичей с Днем семьи, любви и верности С.Собянин наградил многодетные семьи знаком «Родительская слава»
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чем русские женщины могут шокировать иностранцев37
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет70
6 продуктов, которые не следует есть ежедневно6
Звезды-ровесники: женщины против мужчин
Боня откровенно рассказала о разрыве с любимым9
Видео
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
05:04
Медицинские мифы, которые пора забыть
Здоровье Психология
00:08
Над Ириной Шейк издевались из-за лишнего веса
Звёзды
05:46
Модные тренды, вызывающие оторопь
Мода
12:56
Актеры, которые были на волосок от смерти
Звёзды Здоровье
05:57
Знаменитые детки, которые плохо себя ведут
Звёзды Дети
05:23
Странности школ Северной Кореи
Дети
09:15
Располневшую Максакову сняли с мужчиной
Звёзды Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение