Ещё
Тело семилетней девочки, утонувшей накануне в Шадринске, найдено
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тело семилетней девочки, утонувшей накануне в Шадринске, найдено 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
На реке Исеть завершены поисково-спасательные работы. Тело ребенка, утонувшего накануне в районе пос. Бакалда, было найдено сегодня, 13 июля, около 16.00, — сообщает пресс-служба Администрации города Шадринска.
Семилетняя девочка и еще двое детей ушли купаться без ведома взрослых. В поисково-спасательных работах во время обнаружения принимали участие председатель КЧС Виктор Ермишкин, начальник Управления ГОЧС города Александр Фадеев, госинспектор Шадринского участка ГИМС МЧС Сергей Соколов, сотрудники ФГКУ «2 ОФПС по Курганской области», Администрации города и спасательного отряда ГО ЧС Шадринска.
Фото пресс-службы Администрации города Шадринска
На территории города Шадринска вчерашняя трагедия — первый случай гибели на воде. Но на территории Шадринского района этим летом уже утонули двое детей — в с. Верхозино и д. Барневка, всего по области — пять детей. Во всех случаях школьники оставались без надлежащего контроля со стороны взрослых.
Фото пресс-службы Администрации города Шадринска
Уральский меридиан: последние новости
В Шумихинском районе балкон рухнул вместе с детьми Мне кажется, что мои дети росли сами по себе, как «придорожная трава» В Челябинске на маленькую девочку упала ветка в парке
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чем русские женщины могут шокировать иностранцев33
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет70
6 продуктов, которые не следует есть ежедневно6
Боня откровенно рассказала о разрыве с любимым9
Модные тренды, вызывающие оторопь2
Видео
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
05:04
Медицинские мифы, которые пора забыть
Здоровье Психология
00:08
Над Ириной Шейк издевались из-за лишнего веса
Звёзды
05:46
Модные тренды, вызывающие оторопь
Мода
12:56
Актеры, которые были на волосок от смерти
Звёзды Здоровье
05:57
Знаменитые детки, которые плохо себя ведут
Звёзды Дети
05:23
Странности школ Северной Кореи
Дети
09:15
Располневшую Максакову сняли с мужчиной
Звёзды Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение