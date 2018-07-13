Тело семилетней девочки, утонувшей накануне в Шадринске, найдено

На реке Исеть завершены поисково-спасательные работы. Тело ребенка, утонувшего накануне в районе пос. Бакалда, было найдено сегодня, 13 июля, около 16.00, — сообщает пресс-служба Администрации города Шадринска.

Семилетняя девочка и еще двое детей ушли купаться без ведома взрослых. В поисково-спасательных работах во время обнаружения принимали участие председатель КЧС Виктор Ермишкин, начальник Управления ГОЧС города Александр Фадеев , госинспектор Шадринского участка ГИМС МЧС Сергей Соколов , сотрудники ФГКУ «2 ОФПС по Курганской области», Администрации города и спасательного отряда ГО ЧС Шадринска.

Фото пресс-службы Администрации города Шадринска

На территории города Шадринска вчерашняя трагедия — первый случай гибели на воде. Но на территории Шадринского района этим летом уже утонули двое детей — в с. Верхозино и д. Барневка, всего по области — пять детей. Во всех случаях школьники оставались без надлежащего контроля со стороны взрослых.

Фото пресс-службы Администрации города Шадринска