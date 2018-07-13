Тело семилетней девочки, утонувшей накануне в Шадринске, найдено 

На реке Исеть завершены поисково-спасательные работы. Тело ребенка, утонувшего накануне в районе пос. Бакалда, было найдено сегодня, 13 июля, около 16.00, — сообщает пресс-служба Администрации города Шадринска.
Семилетняя девочка и еще двое детей ушли купаться без ведома взрослых. В поисково-спасательных работах во время обнаружения принимали участие председатель КЧС Виктор Ермишкин, начальник Управления ГОЧС города Александр Фадеев, госинспектор Шадринского участка ГИМС МЧС Сергей Соколов, сотрудники ФГКУ «2 ОФПС по Курганской области», Администрации города и спасательного отряда ГО ЧС Шадринска.
Фото пресс-службы Администрации города Шадринска
На территории города Шадринска вчерашняя трагедия — первый случай гибели на воде. Но на территории Шадринского района этим летом уже утонули двое детей — в с. Верхозино и д. Барневка, всего по области — пять детей. Во всех случаях школьники оставались без надлежащего контроля со стороны взрослых.
Фото пресс-службы Администрации города Шадринска