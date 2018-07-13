Не лагерь, а «мечта»! Жители Петербурга в шоке от условий детского дома отдыха

Петербургские родители жалуются на руководство оздоровительного лагеря «Мечта», в который отправились их дети. Местных жителей не устраивает предоставляемые условия. Лагерь находится в населенном пункте Мичуринское Приозерского района Ленинградской области. Во время визита в «Мечту», родители ужаснулись, увидев состояние территории и комнат, где предлагается жить их детям. Более того, сами ребята отказываются жить в таких условиях и просят родителей вернуться домой. Ужасные условия были зафиксированы на фотоснимках. Так, в жилых комнатах со стен отваливается штукатурка, разбиты окна, стоят нечистые спальные места, на которых испачканное белье, а туалеты давно не моются. Как сообщают родители в социальной сети «Вконтакте» «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», корпус «Мечты» чистили прямо при детях. Во время уборки оттуда выгоняли бездомных кошек, ремонтировали сантехнику и лишь подметали полы. Несмотря на наведение порядка, в комнатах остаются спертый запах, а также пыль и ползающие насекомые. Сейчас родители отдыхающих обеспокоены их состоянием здоровья по возвращению из лагеря. Возможно, в таких условиях дети могли подцепить инфекцию.