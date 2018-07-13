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Шестилетний мальчик совершил побег из школы и попался через полчаса
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Шестилетний мальчик совершил побег из школы и попался через полчаса 

Lenta.ru 32 минуты назад
Фото: Lenta.ru
В Великобритании шестилетний школьник сбежал из школы, прошел почти три километра и был пойман отцом. Об этом сообщило издание The Sun.
Деннис Вудкрафт (Dennis Woodcraft) ушел с детской площадки во время перемены. Учителя заметили пропажу, когда начался урок, и позвонили родителям.
Отец ребенка, 30-летний Тэйлор, отправился на машине на поиски сына. Мужчина обнаружил Денниса на полпути домой на расстоянии 2,7 километра от школы. Мальчик провел в пути около получаса. Он шел вдоль дороги в школьной форме и с рюкзаком, и никто не попытался остановить его. По пути ребенок прошел через деревню и перешел несколько перекрестков.
Тэйлора разъярило произошедшее, и теперь он собирается найти детям другое учебное заведение. «Я заберу вещи детей, и ноги их больше не будет в этой школе», — заявил он. По его словам, Деннис не первый раз сам ушел из школы, но в прошлый раз он вернулся.
Руководство школы выпустило заявление о том, что знает об инциденте и «серьезно им обеспокоено».
Ранее сообщалось о британском школьнике, явившемся на занятия в спортивном бюстгальтере, чтобы поддержать униженную одноклассницу. Юношу сняли с уроков и отправили домой, но мать все равно гордится его поступком.
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