Шестилетний мальчик совершил побег из школы и попался через полчаса

В Великобритании шестилетний школьник сбежал из школы, прошел почти три километра и был пойман отцом. Об этом сообщило издание The Sun.

Деннис Вудкрафт (Dennis Woodcraft) ушел с детской площадки во время перемены. Учителя заметили пропажу, когда начался урок, и позвонили родителям.

Отец ребенка, 30-летний Тэйлор, отправился на машине на поиски сына. Мужчина обнаружил Денниса на полпути домой на расстоянии 2,7 километра от школы. Мальчик провел в пути около получаса. Он шел вдоль дороги в школьной форме и с рюкзаком, и никто не попытался остановить его. По пути ребенок прошел через деревню и перешел несколько перекрестков.

Тэйлора разъярило произошедшее, и теперь он собирается найти детям другое учебное заведение. «Я заберу вещи детей, и ноги их больше не будет в этой школе», — заявил он. По его словам, Деннис не первый раз сам ушел из школы, но в прошлый раз он вернулся.

Руководство школы выпустило заявление о том, что знает об инциденте и «серьезно им обеспокоено».

Ранее сообщалось о британском школьнике, явившемся на занятия в спортивном бюстгальтере, чтобы поддержать униженную одноклассницу. Юношу сняли с уроков и отправили домой, но мать все равно гордится его поступком.