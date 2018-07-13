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«Дом вверх дном»: дети Кейт Миддлтон донимают родителей шалостями
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«Дом вверх дном»: дети Кейт Миддлтон донимают родителей шалостями 

Teleprogramma.pro 31 минуту назад
Фото: Teleprogramma.pro
69-летний принц Чарльз (Prince Charles), как и любой дедушка души не чает в своих внуках. Монаршая семья с особым трепетом относится к воспитанию наследников, полагая, что будущее династии зависит от того, какими вырастут их принцы и принцессы.
Буквально на днях Кейт Миддлтон (Catherine Middleton) и ее супруг принц Уильям окрестили младшего сына — принца Луи. На церемонии присутствовали близкие родственники, среди гостей был замечен и принц Гарри с супругой американской актрисой Меган Маркл (Meghan Markle).
Старшие дети монаршей семьи: Луи, которому в июле исполнится пять лет и Шарлотта, малышке 3 годика, как и все их ровесники любят проказничать и шалить. «Дом вверх дном!» — отметили поклонники Миддлтон, заметив, что именно такими и должны быть малыши.
Кейт Миддлтон и принц Уильям на крещении младшего сына Луи (Фото: Globallookpress.com)
Во время сегодняшнего посещения Королевских ботанических садов Кью принц Чарльз намекнул, что юные наследники престола способны утроить погром в его поместье Хайгроув, где он собрал богатую коллекцию растений. В садах Кью принцу вручили саженец бука для его личной коллекции буковых деревьев, а сын королевы Елизаветы II пошутил, что дереву понадобится защита от принца Джорджа и принцессы Шарлотты.
Кейт Миддлтон на природе с детьми (Фото: Globallookpress.com)
Принц Джордж и принцесса Шарлотта ничем не отличаются от своих сверстников (Фото: Globallookpress.com)
По словам дедушки принца Джорджа и принцессы Шарлотты, они были счастливы узнать о прибавлении в семействе. «Мы очень рады этой новости. Появление еще одного внука — большая радость. Единственная проблема в том, что я не знаю, получится ли у меня не отставать от них», — отметил принц Уэльский.
По слухам, Кейт Миддлтон не ладит с супругой принца Чарльза Камиллой Паркер-Боулз (Camilla Parker-Bowles), которая так и не смогла принять герцогиню Кембриджскую в семью, пишет spletnik.ru.
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