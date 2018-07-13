Игровую программу для детей устроят в Митине

Игровую программу на свежем воздухе организуют в понедельник, 16 июля, для детей разного возраста специалисты Культурного центра «Митино». Игротека развернется на Митинской улице.

— Дети поиграют в подвижные игры, примут участие в конкурсах, проявив быстроту, ловкость и находчивость, а также умение действовать в команде, — рассказали в администрации учреждения культуры.

Программа будет включать в себя активности для детей разного возраста.

Игры начнутся в 13.00 на открытой площадке по адресу: Митинская улица, дом 31/1, станция метро «Митино». Вход свободный для всех желающих без предварительной регистрации.