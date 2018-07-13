Ещё
Игровую программу для детей устроят в Митине
Далее:
Читайте также:
Ещё
Чем русские женщины могут шокировать иностранцев
Чем русские женщины могут шокировать иностранцев

Игровую программу для детей устроят в Митине 

Префектура СЗАО города Москвы 29 минут назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Игровую программу на свежем воздухе организуют в понедельник, 16 июля, для детей разного возраста специалисты Культурного центра «Митино». Игротека развернется на Митинской улице.
— Дети поиграют в подвижные игры, примут участие в конкурсах, проявив быстроту, ловкость и находчивость, а также умение действовать в команде, — рассказали в администрации учреждения культуры.
Программа будет включать в себя активности для детей разного возраста.
Игры начнутся в 13.00 на открытой площадке по адресу: Митинская улица, дом 31/1, станция метро «Митино». Вход свободный для всех желающих без предварительной регистрации.
Префектура СЗАО города Москвы: последние новости
В Хорошево-Мневниках отпразднуют Международный день друзей Префект СЗАО Алексей Пашков встретился с жителями Южного Тушина Специалисты из Северного Тушина получили премии имени Бубнова
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чем русские женщины могут шокировать иностранцев36
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет70
6 продуктов, которые не следует есть ежедневно6
Боня откровенно рассказала о разрыве с любимым9
Модные тренды, вызывающие оторопь2
Видео
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
05:04
Медицинские мифы, которые пора забыть
Здоровье Психология
00:08
Над Ириной Шейк издевались из-за лишнего веса
Звёзды
05:46
Модные тренды, вызывающие оторопь
Мода
12:56
Актеры, которые были на волосок от смерти
Звёзды Здоровье
05:57
Знаменитые детки, которые плохо себя ведут
Звёзды Дети
05:23
Странности школ Северной Кореи
Дети
09:15
Располневшую Максакову сняли с мужчиной
Звёзды Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение