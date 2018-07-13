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Врачи в Коломне спасли двойню, родившуюся с экстремально низкой массой тела
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Врачи в Коломне спасли двойню, родившуюся с экстремально низкой массой тела 

РИАМО 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
В подмосковной Коломне родились девочки-двойняшки с экстремально низкой массой, однако врачи Коломенского перинатального центра смогли их выходить, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.
«Врачи Коломенского перинатального центра выхаживают двойню, появившуюся на свет с экстремально низкой массой тела. Девочки родились весом чуть более 600 граммов», — сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.
Он отметил, что благодаря профессионализму сотрудников учреждения, малышки уверенно растут и набираются сил. На данный момент вес каждой составляет порядка 1,5 килограмма.
«Выхаживание недоношенных детей — непростой процесс, требующий немало времени, сил и внимания. Потребуется еще около двух месяцев для того, чтобы двойняшки достигли нормального веса. До появления современных перинатальных центров в Московской области выхаживание детей с экстремально низкой массой тела было большой проблемой», — пояснил Марков.
По его словам, специалисты в Подмосковье могут выхаживать детей от 500 граммов, 90% младенцев с экстремально низкой массой тела получают помощь от врачей подмосковных медицинских центров.
В 2017 году в Московской области было открыто пять современных центров материнства и детства. Учреждения открылись в Наро-Фоминске, Щелкове, Коломне, Раменском, Сергиевом Посаде. В учреждениях собрана уникальная команда специалистов, способная оказать высококвалифицированную медицинскую помощь даже в самых сложных ситуациях.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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