Мать уморила ребенка‐диабетика, заменив уколы инсулина на массаж и дыхательную гимнастику

Проживающая в Санкт‐Петербурге жительница Ярославля предстала перед судом за то, что довела своего малолетнего сына, больного сахарным диабетом первого типа, до смерти. Суд установил, что женщина, по образованию врач‐педиатр, не вводила ребенку инсулин, а вместо этого использовала нетрадиционную медицину. Об этом «360» сообщили в суде.

Женщина приехала в Санкт-Петербург 10 января. В течение трех дней в северной столице она не делала ребенку необходимых ему инъекций инсулина. Вместо этого она делала сыну массаж по восточной методике, а также проводила дыхательную гимнастику.

Через три дня ребенок впал диабетическую кому, а после скончался.

Свою вину женщина полностью признала и раскаялась в содеянном. Суд учел, что на ее иждивении находятся еще двое детей и приговорил ее к исправительным работам на срок 10 месяцев с удержанием из заработной платы в 10% в доход государства.