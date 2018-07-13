Юлия Пересильд показала, кому обязана своей притягательной красотой

@juliaperesildЮлия Пересильд показала, кому обязана своей притягательной красотой Юлия Пересильд (33) отдыхает вместе с семьей в Жироне. Уже который год актриса выбирает для отдыха именно Испанию. Пересильд делится с фолловерами снимками, на которых показывает дочерей и маму. Сопровождает ли семью отец девочек, режиссер Алексей Учитель (66), неизвестно, во всяком случае Юлия предпочитает не афишировать его присутствие. Зато актриса поделилась рецептом хорошего настроения в отпуске. Согласитесь, это важно. Актриса написала:

Хорошего настроения! Вдохновения! Терпения! Любви! Вразумления! Новых открытий! Попробовать пройти этот день интереснее, чем предыдущий! Что для этого надо? Ну как минимум хорошее настроение. И близкие люди рядом. Жизнь, по сути, очень простая штука и человеку нужно приложить много усилий, чтобы ее испортить.

Актриса с мамой. Фото: @juliaperesild

В подтверждение этих слов Юлия опубликовала фотографию с мамой. Пользователи пришли к выводу, что именно ей Юлия обязана своей красотой: «Мама красавица невероятная!», «Юлия, какая у Вас замечательная мама, такая светлая, теплая и мудрая!». Да и дочери актрисы, по мнению многих, похожи именно на бабушку. Актриса души не чает в детях, призная при этом, что они забирают массу энергии: «Дети, они такие разные… Они не дают сидеть на месте. Забирают много энергии, но без них жизнь пуста, грустна и бесцветна».

А тем временем Юлия Пересильд призналась, почему за 10 лет так и не вышла замуж за Алексея Учителя.

С дочерьми Аней и Машей, @juliaperesild