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В Петербурге вынесли приговор матери, залечившей ребенка до смерти восточным массажем
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В Петербурге вынесли приговор матери, залечившей ребенка до смерти восточным массажем 

Авторадио 58 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Врач-педиатр из Ярославля отказалась делать ежедневные инъекции инсулина сыну, больному диабетом. Вместо этого она привезла его в Петербург, чтобы лечить восточной медициной, массажем и дыхательной гимнастикой. Через три дня мальчик умер в хостеле, пишет «Интерфакс». Сегодня суд внес приговор — 10 месяцев исправительных работ с удержанием процента от зарплаты. При назначении наказания суд учел отсутствие судимости у женщины, а также то, что она воспитывает двоих детей. Подсудимая на заседании заявила, что раскаялась.
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