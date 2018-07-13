В Петербурге вынесли приговор матери, залечившей ребенка до смерти восточным массажем 

Врач-педиатр из Ярославля отказалась делать ежедневные инъекции инсулина сыну, больному диабетом. Вместо этого она привезла его в Петербург, чтобы лечить восточной медициной, массажем и дыхательной гимнастикой. Через три дня мальчик умер в хостеле, пишет «Интерфакс». Сегодня суд внес приговор — 10 месяцев исправительных работ с удержанием процента от зарплаты. При назначении наказания суд учел отсутствие судимости у женщины, а также то, что она воспитывает двоих детей. Подсудимая на заседании заявила, что раскаялась.