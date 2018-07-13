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В Ленобласти разрабатывают программу для помощи детям с аутизмом
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В Ленобласти разрабатывают программу для помощи детям с аутизмом 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
В Ленинградской области разрабатывается региональная программа оказания комплексной помощи детям с расстройствами аутистического спектра (РАС).
До конца 2018 года в Правительстве региона должны уже разработать готовый проект по оказанию помощи детям с синдромом РАС. При этом при разработке документа будет учтен тот факт, что часть населения региона живет в селах, а значит придется проводить дополнительные инструктажи медиков в ФАПах и амбулаториях. Для родителей и врачей также разработают памятки и методики о помощи особым детям.
Также, в пресс-службе региона рассказали, что в документе пропишут и принцип организации информирования всех будущих родителей о симптомах РАС у детей.
Напомним, что Ленобласть уделяет повышенное внимание проблемам детского аутизма. 1-го сентября 2017 года в деревне Юкки открылся региональный центр по комплексному сопровождению малышей с особенностями развития.
В центре отмечают, что если у родителей есть какие-либо сомнения по поводу развития ребенка, если их беспокоят какие-то особенности в общении или изменения в поведении, они могут обратиться за помощью в центр: Всеволожский район, дер. Юкки, ул. Школьная, д. 14. Телефоны: 8 (81370) 52-112, 8 (81370) 52-21.
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