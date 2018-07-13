В Челнах родители заявили о навязывании школьной формы единственного производителя

В Набережных Челнах родители школьников заявили, что их принуждают покупать для детей форму только пошитую в ателье Brossko. О спорной ситуации рассказывают в паблике «Поборы в школах и детсадах, НОВОСТИ ШКОЛ» в социальной сети «ВКонтакте». По словам авторов сообщений, такие принудительные закупки повторяются каждый год, а ситуация обостряется к 1 сентября. В частности, родители детей в школе №39 в Замелекесье говорят, что такая форма была утверждена директором с 1 по 4 класс. Родители вариантом недовольны. «Для мальчиков предусмотрены темно-синие костюмы-двойки, для учениц — темно-синие сарафаны в клетку», — говорится в сообщении. Родители говорят, что не хотят покупать форму у единственного поставщика — это слишком дорого. В то же время, опасаются, что у детей в школе будут проблемы, поскольку расцветка их варианта может отличаться от заводской.